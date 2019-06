Strand, Party, X-Jam: Das leiwande Foto-Duell

In Kroatien feiern derzeit wieder an die 10.000 Maturaten die erfolgreiche Reifeprüfung auf ihrer eigenen Halbinsel. Auch wir sind vor Ort und wollen von den Partytigern am X-Jam 2019 für unser Gewinnspiel wissen, was sie richtig "leiwand" finden. Die Schnappschüsse werden dann auf Instagram zum Hashtag "heuteleiwand" geteilt!

Wir haben eine Auswahl der coolsten Bilder aus der ersten Woche getroffen und stellen sie im Duell oben zur Abstimmung: Jeweils zwei Fotos werden nach dem Zufallsprinzip gegenübergestellt, Du kannst abstimmen, welches dir besser gefällt. Aus allen gespielten Duellen wird die Rangliste berechnet. Der Sieger freut sich über ein Samsung S10 inklusive Jahresvertrag von Spusu!

(red)