Trommelwirbel für euren Live-Act: Camo & Krooked

Da wird eine Basswelle den Beach überfluten, denn bei Camo & Krooked bleibt sicherlich kein Shirt trocken. Schmeißt euch in euren feinsten Zwirn und gönnt euch feinsten Drum and Bass bei der Intersport White Night auf der Mainstage direkt am Strand!