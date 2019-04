"Days Gone" gewinnen: Steigt mit uns aufs Bike

Mit Days Gone startet einer der anspruchsvollsten Games des heurigen Jahres auf der PlayStation 4. Darin versucht der Ex-Kopfgeldjäger Deacon St. John, in einem todbringenden postpandemischen Amerika zu überleben, in dem die Menschen großteils zu zombieartigen "Freakern" geworden sind. Immer dabei: Sein heißgeliebtes Motorrad, das der Schlüssel zum Überleben ist.

Der Open-World-Titel aus dem Hause Sony bietet Spielern große Freiheiten. So können sie sich mit Waffengewalt durch die Wildnis kämpfen oder schleichend keine Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Dutzende Waffen, ein aufrüstbares Bike, furchtbare Freaker – was will man da mehr? Ein Gewinnspiel natürlich!

Sonderausgaben gewinnen

Zum Release des Action-Hits verlosen wir 2 x 1 Sonderausgabe von Days Gone, die nicht im Handel erhältlich ist. In einem Rocker-Stofftuch findet man darin ein Buch, das Kunstwerke aus dem Spiel, Details zur Hintergrundgeschichte und den digitalen Downloadcode des Spiels. Ein Game-Leckerbissen für jeden Spielesammler.

Das Gewinnspiel ist bis 26. April 2019 (00.01 Uhr) aktiv. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner werden per Mail verständigt. Teilnahmeberechtigt sind nur Personen ab 18 Jahren!

(rfi)