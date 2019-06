"Fifa 20" wird von Straßenkickern inspiriert

Nachdem Microsoft den Reigen der Branchen-PKs durchaus spektakulär eröffnet hat, folgte mit EA ein weiterer großer Name, der an der E3 seine Highlights präsentierte.

In den letzten Jahren war Electronic Arts Stammgast im Messe-Programm der E3 in Los Angeles gewesen. Dieses Jahr hat EA einen eigenen Event veranstaltet – die EA Play 2019. Hier die wichtigsten Erkenntnisse aus der EA-Präsentation:

"Star Wars: Fallen Order"

Gleich zu Beginn gab es erstmals fast 15 Minuten Gameplay zum neuen Action-Adventure "Star Wars Jedi: Fallen Order" zu sehen. Darin werden Spieler in die Rolle eines jungen Padawan schlüpfen und seinen Werdegang zum Jedi miterleben. Die Handlung verläuft nach einem fest vorgegebenen Pfad. Das heißt, dass man sich nicht zwischen der dunklen und hellen Seite der Macht entscheiden können wird.

"Apex Legends"

Für "Apex Legends" wurde die zweite Season angekündigt. Diese erscheint am 7. Juli und wird einige Neuigkeiten betreffend des Waffenarsenals mit sich bringen. Die neue Saison des beliebten Battle-Royale-Shooters wird eine neue Legende einführen, einen Ranglistenmodus, einen neuen Battle Pass mit täglichen und wöchentlichen Herausforderungen und vieles mehr. Mit L-Star wird es eine neue mächtige Waffe geben.

"Battlefield V"

Beim Shooter "Battlefield V" ging es vor allem um die neuen Maps, die mit Kapitel vier ins Spiel kommen sollen. Bis August wird es vier neue Karten und mehrere neue Waffen geben. Ab September kommen dann private Matches als Feature neu dazu. Entwickler Dice kündigte an, dass Kapitel fünf im Oktober beginnen soll. Darin dreht sich alles um den Pazifik und zwei neue Fraktionen, die USA und Japan.

"Fifa 20"

Last but not least: der Dauerbrenner "Fifa". Im neuen Ankündigungs-Trailer zu "Fifa 20" sind zahlreiche Spielszenen zu sehen. Doch die Hauptattraktion ist der neue Street-Modus "Volta Football". Der Modus wurde vom Kleinfeld-Fußball inspiriert, der weltweit auf Straßen und auf Futsal-Feldern gespielt wird. Zudem wird es in "Fifa 20" eine neue Ballphysik, mehr 1on1-Situationen geben und Spieler werden mehr mit der Defensive beschäftigt sein. Die KI übernimmt in Zukunft weniger Kontrolle.

Zudem veröffentlichte EA neue Szenen und Informationen zu "Madden NFL 20" und "Die Sims 4 Inselleben".

