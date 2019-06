"Heute" ist Partner der Wiener Game City 2019

Österreichs größte Gaming-Veranstaltung steht heuer unter dem Motto "Verbindet!". Doch nicht nur das Motto ist neu, auch der Medienpartner von Österreichs größter Gaming-Veranstaltung: Die Tageszeitung "Heute" wird 2019 zum ersten Mal offizieller Medienpartner der Game City und legt im Rahmen der Kooperation ein Messeheft mit allen News und Highlights auf.

Umfrage Wie oft zockst du? Bis zu drei Stunden pro Woche.

Bis zu zehn Stunden pro Woche.

Mehr als zehn Stunden pro Woche.

Ich game gar nie.

Die Game City im Wiener Rathaus. (Bild: Andreas Tischler) Die Game City im Wiener Rathaus. (Bild: Andreas Tischler) Bildstrecken Cosplay-Parade auf der Game City

Das Messeheft zu Österreichs größter Gaming-Veranstaltung wird Besuchern kostenlos zur Verfügung gestellt. Auf der Game City mit freiem Eintritt haben Besucher im Wiener Rathaus und am Rathausplatz die Möglichkeit, die Gaming-Highlights des Jahres zu erleben und die neuesten Spiele und Innovationen der zahlreichen Aussteller auszuprobieren.

Die E3-Knaller das erste Mal spielen

Für den wissenschaftlichen Diskurs sorgt die Fachtagung "FROG – Future and Reality of Gaming", es gibt auch eine fachliche Beratung und Spiele in der wienXtra-Kinderzone. Rund 90 Aussteller – darunter Branchengrößen wie Mediamarkt, Microsoft Xbox, Nintendo, Omen by HP, Proworx, Saturn, Sony PlayStation und Ubisoft präsentieren auch heuer wieder aktuelle Highlights, die jüngst auf der größten Branchenmesse E3 in Los Angeles zum ersten Mal der Fangemeinde vorgestellt wurden.

Bei der Game City können diese Neuheiten erstmals auch in Österreich angespielt werden. Für zusätzliche Action sorgen zahlreiche eSport-Wettkämpfe und Turniere mit unterschiedlichen Games sowie weitere Überraschungen der Aussteller und Organisatoren. Am Eröffnungstag, Freitag 18. Oktober, findet auch heuer wieder der traditionelle "Schultag" statt. Schulklassen sind ab 9 Uhr eingeladen, die Game City zu erkunden.

Game City 2019

18. bis 20. Oktober 2019

Rathaus Wien, Friedrich-Schmidt-Platz, 1010 Wien

Freitag: 9 bis 18 Uhr (Schultag)

Samstag: 10 bis 19 Uhr

Sonntag: 10 bis 19 Uhr

Der Eintritt zur Game City ist kostenfrei

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(heute.at)