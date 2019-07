Diese Games-Schmankerl warten im Herbst auf dich

Das Jahr 2019 hat bisher schon interessante Videospiele hervorgebracht. Mit den Ankündigungen auf der E3 sollen aber noch im Herbst diese zehn heiß ersehnten Videospiele auf dich warten.

Monster Hunter World: Iceborne

6. September 2019

In der Erweiterung wirst du merken, dass die verschneite Landschaft namens Hoarfrost Reach deutliche Auswirkungen auf das Gameplay haben wird. Außerdem werden neben neuen Monstern auch altbekannte Gegner aus ehemaligen "Iceborn"-Spielen auftauchen.

PlayStation 4, Xbox One und PC

PES 2020

10. September 2019

In diesem Teil sollen neue Features Einzug ins Spiel erhalten. Eines davon ist Inspire, womit du deine Teamkammeraden motivieren kannst und sich diese dann auch an deinem Spielstil anpassen. Außerdem warten neue Spezialmanöver in Form von Dribblings auf dich.

PlayStation 4, Xbox One und PC

Borderlands 3

13. September 2019

Finde dich auf dem neuen Planeten Pandora als einer der vier Vault Hunter wieder, die sich durch ihre Fähigkeiten, ihre individuellen Persönlichkeiten und ihre Skills unterscheiden. Rabenschwarzer Humor und verdrehte Charaktere, sowie neue Gegner werden hier wieder für viel Abwechslung sorgen.

PlayStation 4, Xbox One, PC und Google Stadia

FIFA 20

27. September 2019

Finde dich bei "FIFA 20" in den Neuheiten wie den Entscheidungsmomenten, bei denen du über den Ausgang des Spiels entscheidest, und der Ballphysik, mit neuen Flugbahnen und einem überarbeiteten Bewegungssystem, wieder.

PlayStation 4, Xbox One und PC

Ghost Recon Breakpoint

4. Oktober 2019

Alleine oder mit bis zu drei weiteren Mitspielern kannst du hier die Straßen von Auroa erkunden. Stell dich dazu den Wolves, einer tödlichen ehemaligen US-Militäreinheit, die nun zu den Abtrünnigen gehören. Finde neue Verbündete und kläre das Rätsel rund um deine früheren Kameraden.

PlayStation 4, Xbox One, PC und Google Stadia

Call of Duty: Modern Warfare

25. Oktober 2019

Infinity Ward und Activision haben ein Reboot der Reihe angekündigt. Dabei wird auf die grundlegende Geschichte von "Call of Duty" zurückgegriffen, allerdings in neuer und moderner Fassung. Besonders die moralischen Entscheidungen spielen hier eine große Rolle.

PlayStation 4, Xbox One und PC

Luigi's Mansion 3

31. Oktober 2019

Als Luigi musst du dich durch ein Spukhotel, in das euch König Buu Huu eingeladen hat, kämpfen um Mario und Co. zu retten. Das Spiel kannst du auch im Koop-Modus mit Fluigi spielen, der Hindernisse überwindet an denen Luigi nicht vorbeikommt.

Nintendo Switch

Death Stranding

8. November 2019

Das lang ersehnte Spiel soll nun endlich in diesem Herbst erscheinen. In "Death Stranding" begibst du dich in eine Welt nach dem Zusammenbruch der Zivilisation, um die Menschheit vor dem Aussterben zu retten. Dabei wirst du immer wieder mit übernatürlichen Phänomenen konfrontiert.

PlayStation 4

Star Wars: Jedi Fallen Order

15. November 2019

Begib dich in die Rolle des letzten Jedi und erkunde auf Assassinen-Art neues und gefährliches Terrain. Verbessere deine Kräfte und perfektioniere deine Lichtschwerttechniken um gegen die Imperiale Herrschaft zu bestehen.

PlayStation 4, Xbox One und PC

Doom: Eternal

22. November 2019

Tauche in den fünften Teil der Reihe ab und genieße die idTech 7-Engine. In "Doom: Eternal" gilt es altbekannte und neue Dämonen auf der Erde und anderen Planeten, unter anderem mit einer Kettensäge und einem Flammenwerfer, zu vernichten.

PlayStation 4, Xbox One, PC und Nintendo Switch

