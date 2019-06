Diese Games werden spielend ein Hit

Cyberpunk 2077

Im Open-World-Action-Adventure jagt der Spieler in der Rolle des Söldners V nach einem Unsterblichkeitsimplantat. In einer Gastrolle: Keanu Reeves – erscheint am 16. April 2020.

Star Wars: Jedi Fallen Order

Das Action-Adventure-Game um Jedi-Padawan Cal Kestis lässt sich ab 15. November 2019 spielen.

Ori and the Will of the Wisps

Auf der Suche nach Oris Bestimmung gilt es etwa, Rätsel zu lösen und die Fantasiewelt der Wisps zu erforschen – ab 11. Februar 2020.

Watch Dogs: Legion

In einem düsteren London organisiert der Spieler den Widerstand gegen das totalitäre Regime – ab 6. März 2020.

Gears 5

Der Fight gegen brutale Aliens geht weiter. Heldin: Kait Diaz – ab 10. September 2019.

Flight Simulator

Microsofts Flugsimulator wird dank 4K-Grafik, HDR und neuer 3D-Engines erwachsen – Abflug 2020.

Minecraft Dungeons

Bis zu vier Spieler kämpfen sich durch die Verliese der Klötzchen-Welt – kommt im Frühjahr 2020.

Doom Eternal

Der Doom Slayer kehrt auf eine von Dämonen beherrschte Erde zurück – Feuer frei ab 22. November 2019.

Final Fantasy VII Remake

Die Welt wird von einem teuflischen Konzern beherrscht. Eine Organisation namens Avalanche leistet Widerstand – ab 3. März 2020.

Marvel's Avengers

Captain America, Thor, Hulk, Iron Man und Black Widow müssen, eh klar, die Welt retten – ab 15. Mai 2020.

