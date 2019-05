Dieses Game ist eine echte Pest

"A Plague Tale – Innocence" handelt von den Waisenkindern Amicia und Hugo, die im pestverseuchten Frankreich

des Jahres 1349 versuchen zu überleben. Und das ist nicht einfach, denn der Tod lauert an jeder Ecke. Und nebenbei werden die beiden von der Inquisition verfolgt, denn die Kirche hält Hugo für die Ausgeburt Satans.

Atemberaubend und akkurat

Das Spiel beeindruckt durch eine atemberaubende Grafik, eine packende Story und vor allem verblüffende historischer Korrektheit. Die Menge an Ratten und deren Verhalten kann aber an so manchem Gamer nagen. "A Plague Tale – Innocence" erscheint heute für PS4, PC und XBox One.

