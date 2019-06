E-Sport-Zuschauer stellen neuen Weltrekord auf

Die siebte Season der "Rocket League" Championship Series hat am Wochenende online über 175.000 Zuschauer auf Twitch angelockt. Bei der Weltmeisterschaft zum Autofußballspiel spielten die zwölf besten Teams der Welt und kämpften um den Titel.

Beim Event in Newark, New Jersey, wurde zudem ein neuer Weltrekord für die längste La Ola aufgestellt. Die Zuschauer warfen im Stadion die Arme für über 25 Minuten in die Luft und brachen damit den bisherigen Weltrekord von 17 Minuten.

Vitality machte den Sack zu

Im Finale trafen das spanische Team G2 und das französische Renault Vitality aufeinander. Während G2 in den Gruppenspielen zu kämpfen hatte, ging Vitality dominant durch alle Matches.

Vitality führte im Finale schon zu Beginn mit 3:0. G2 konnte sich nur noch einen Punkt holen, bevor Vitality den Sack zumachte. Das Team gewann den Pokal und 200.000 Dollar.

(rca)