Die schönste Apokalypse seit es Spiele gibt

Hope County im US-Bundesstaat Montana. 17 Jahre nach den Ereignissen von Far Cry 5 und den Machenschaften der Sekte Project at Eden’s Gate. Eine Atomkatastrophe hat die Menschheit lange Jahre unter die Erde in Bunker gezwungen, nach der Rückkehr zur Oberfläche muss die Gesellschaft neu aufgebaut werden.

Die Überlebenden stehen vor großen Herausforderungen. Denn als ob es noch nicht genug wäre, neue Siedlungen zu errichten, mischen sich wieder einmal – typisch für Far Cry – charismatische Antagonisten ein. Die Zwillingsschwestern Mickey und Lou führen die gnadenlosen Highwaymen an, die gar nicht an ehrliche Arbeit denken. Stattdessen werden fremde Siedlungen einfach geplündert und niedergebrannt.

Augenweide

Gleich zu Beginn unseres etwa dreistündigen Anspiel-Termins fällt auf, dass die Postapokalypse in wohl kaum einem anderen Open-World-Spiel so farbenprächtig in Szene gesetzt wird. Wo sich in Fallout Grau und Braun um den Titel der häufigsten Farbe streiten, erstrahlt die Welt von Far Cry New Dawn regelrecht.

Saftig grüne Wiesen sind mit bunten Blumen bevölkert, ein strahlend blauer Himmel und Wandmalereien prägen Hope County in dieser misslichen Ära. Selbst die schurkischen Highwaymen machen sind in farbenfrohe Rüstungen gekleidet, die aus bemalten Motorradkluften und Rüstungen aus Sportschutzkleidung bestehen.

Um die Zwillinge und ihren Schergen Einhalt zu gebieten, schlüpft man in die Rolle des Sicherheitschefs von Thomas Rush, der nach Hope County geholt wurde, um dem dortigen Ort Prosperity gegen die Invasoren beizustehen. Als wahlweise weiblicher oder männlicher Hauptcharakter ist es die erste Aufgabe, Rush aus der Gefangenschaft der Highwaymen zu befreien.

Rollenspiel-Elemente

Ähnlich wie bereits Assassin’s Creed bewegt sich nun auch Far Cry jetzt in Richtung Rollenspiel – wenn auch weniger radikal. Jetzt schweben Schadenszahlen über getroffenen Gegnern, die wiederum über ein Level verfügen. Ganz klar: Höherstufige Feinde sind schwerer zu bezwingen als niedrige. Das ist natürlich keine Revolution, verleiht der Serie aber etwas frischen Wind.

Ebenfalls neu: die sogenannten Expeditionen. Per Helikopter verlässt man Hope County und erlebt Abenteuer in den ganzen USA, etwa in Sumpfgebieten, Canyons und Küstenregionen. Diese Episoden sind wunderbar inszeniert und bringen eine weitere Prise Abwechslung ins Spiel.

Denn davon gibt es alleine in Hope County genug. Neben tollen Schauplätzen und verrückten Waffen, darunter ein Kreissägen-Werfer, gibt es vor allem viele skurrile Charaktere zu entdecken, die mit ihren Eigenheiten immer wieder für ein Schmunzeln sorgen.

Treue Begleiter

Einige dieser Figuren, die Spezialisten, sind auch wichtig für das Überleben der Siedlung. Sie helfen nach der Rekrutierung bei der Herstellung von Waffen und Fahrzeugen sowie unterstützen mit nützlichen Einrichtungen wie einem Heilkräutergarten oder Fähigkeiten wie Kartografie.

Serientypisch kann Hope County alleine oder im Zweispieler-Koop entdeckt werden. Ist kein anderer Spieler da, übernimmt die KI einen der verfügbaren Gefährten – darunter natürlich auch ein Hund.

Ersteindruck

Nicht einmal ein Jahr nach Far Cry 5 erscheint New Dawn. Das ist sehr schnell, denn denn zwischen den großen Titeln Far Cry 1 bis 5 lagen meist vier und nur einmal zwei Jahre. Selbst bei den Ablegern, die meist nur selbstständig spielbare Erweiterungen waren, lagen meist mehr als die nun angepeilten elf Monate.

New Dawn dürfte dem ersten Eindruck nach aber weit mehr als ein Recycling-Produkt sein. Die Welt von Far Cry 5 dient zwar als Grundlage, wurde aber stark überarbeitet und mit neuen Figuren bestückt. Noch dazu gibt es neue Spielmechaniken, so weit von einem "echten" neuen Teil ist man also gar nicht entfernt.

Far Cry New Dawn erscheint am 15. Februar für PlayStation 4, Xbox One und Windows-PC.

