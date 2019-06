Fifa 20 kehrt wieder zurück auf die Straße

Wer bei der Fifa-Spielereihe in der Vergangenheit auf große Neuerungen hoffte, wurde regelmäßig enttäuscht. Zwar wurde immer wieder an Details geschraubt, die große Offenbarung blieb aber aus. Zugegeben: Hin und wieder überraschte man, wie zum Beispiel mit dem nicht mehr wegzudenkenden Ultimate-Modus oder zuletzt der Story-Kampagne "Journey".

Umfrage Spielst du "FIFA"? Ja klar! Nennt mich Virtual-Messi. 45 % 45 % Ab und zu. 25 % 25 % Nein. 30 % 30 % Insgesamt 104 Teilnehmer

Bei Fifa 19 platzte einigen Spielern jedoch der Kragen. Denn trotz des horrenden Preises gab es kaum Unterschiede zum Vorgänger. Anstatt einer Verbesserung sprach die Community sogar von einer deutlichen Verschlechterung was das Gameplay angeht. EA versuchte mit Online-Updates die Gemüter zu beruhigen. Vergeblich.

Am Dach in Tokio geht es um mehr als nur den Sieg

Nun will man mit Fifa 20 offenbar Reue zeigen. Es wirkt sogar ein wenig so, als ob man sich den neuen Modus extra für die schlechten Zeiten aufgehoben hat, um den Karren nochmal aus dem Dreck zu ziehen. Und es scheint zu gelingen. Denn seit Jahren wünschen sich die Fans der Spielereihe ein neues "Fifa Street". Ein Ableger, bei der man auf einem Kleinfeld in die Trickkiste greifen musste, um den Gegner spielerisch zu demütigen. Mit dem Modus "Volta" kehrt man wieder auf die Straße zurück.

Am Samstagabend enthüllte man erste Details des neuen Spiels. Das Entwicklerteam erklärt, dass man den Fußball zurück zu den Wurzeln bringen wollte. Denn die meisten Menschen würden nicht vor 50.000 Stadionbesuchern spielen, sondern eben in einem Käfig mit Kumpels.

Vorgestellt wurden zunächst drei verschiedene Plätze. Ein Käfig in London, ein Hausdach in Tokio und ein Kleinfeld in Amsterdam. Gegenüber dem "Spiegel" verriet man schon, dass es auch einen Indoor Platz in Berlin geben wird. Gespielt wird Drei-gegen-Drei, Vier-gegen-Vier oder Fünf-gegen-Fünf. Dabei kann man auf bekannte Fußballstars zurückgreifen, aber auch auf eigens erstellte Charaktere. Erstmals kann man sich auch weibliche Spieler anpassen. Und nicht nur das: In "Volta" können Frauen und Männer gleichzeitig auf dem Platz stehen. Ein absolutes Novum.

Am 27. September wird Fifa 20 auf Playstation 4, Xbox One und PC erscheinen. Ob man dann mit den Straßenspielen die Fans wieder besänftigen kann, wird sich dann zeigen.

