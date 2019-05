Mit "Pokémon Meisterdetektiv Pikachu" startet einer der herzigsten Filme des Jahres: Als der Top-Privatdetektiv Harry Goodman auf mysteriöse Art verschwindet, macht sich sein 21 Jahre alter Sohn Tim (Justice Smith) auf, um herauszufinden, was geschehen ist. Unterstützt wird er von Harrys früherem Pokémon-Partner Pikachu: einem wahnsinnig komischen, frotzelnden, liebenswerten Super-Spürhund, der unter Amnesie leidet (und im O-Ton von Ryan Reynolds gesprochen wird).

Auf der Jagd nach Hinweisen in den neonbeleuchteten Straßen von Ryme City – einer wuchernden modernen Metropole, in der Menschen und Pokémon Seite an Seite leben – treffen sie auf diverse Pokémon und decken eine schockierende Verschwörung auf, die die friedliche Koexistenz beenden könnte und das gesamte Pokémon-Universum in Gefahr bringt.

Eine ausführliche Filmkritik von "Pokemon Meisterdetektiv Pikachu" finden Sie HIER.

"Heute.at" verlost eine Nintendo Switch Konsole samt dem Spiel "Pokémon: Let’s Go, Pikachu!" sowie das Meisterdetektiv Pikachu amiibo anlässlich des Filmstarts am 10. Mai 2019 von "Pokemon Meisterdetektiv Pikachu". Teilnehmen kannst du über das Formular ganz unten.

Der Trailer von "Pokemon Meisterdetektiv Pikachu":

Das Gewinnspiel ist bis 12. Mai 2019 (23.59 Uhr) aktiv. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

