"UNO"-Fans schockiert: So geht das Spiel wirklich

Am 4. Mai ist für viele "UNO"-Fans eine Welt zusammengebrochen. All die Erinnerungen an Momente der Schadenfreude, in denen uns ein Gegenspieler eine Flut an Karten anhängen wollte und wir diese mit einem verschmitzen Grinsen im Gesicht und einer weiteren Plus-Karte dem nächsten Leidtragenden weiterschieben konnten, sind eine Lüge.

Denn: Wir haben das beliebte Kartenspiel offenbar die ganze Zeit falsch gespielt. Das geht eigentlich alles gar nicht, wie die Spielemacher via Twitter aufklären. Warum und wie man "UNO" stattdessen richtig spielt, erfahren Sie im Video oben.

