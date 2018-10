Nintendo Switch im 'Diablo III'-Design zu gewinnen

Am 2. November feiert der Herr des Schreckens seine Ankunft auf Nintendo Switch. Denn an diesem Tag erscheint die Diablo III: Eternal Collection für die Nintendo-Konsole.

Umfrage Wie oft gamen Sie? Bis zu drei Stunden pro Woche.

Bis zu zehn Stunden pro Woche.

Mehr als zehn Stunden pro Woche.

Ich game gar nie.

Passend dazu veröffentlichen Blizzard Entertainment und Nintendo zeitgleich ein Konsolen-Bundle. Das Paket enthält eine Nintendo Switch-Konsole und -Station inklusive Tasche im Diablo III-Design und einen Download-Code für die Diablo III: Eternal Collection.

Zur Diablo III: Eternal Collection gehören die Vollversion des Grundspiels sowie beide Erweiterungen: Rückkehr des Totenbeschwörers und Reaper of Souls. Zusätzlich erhalten Spieler der Version für Nintendo Switch einige exklusive Gegenstände im Spiel. Dazu Gegenstände aus der Spielreihe The Legend of Zelda, darunter eine Ganondorf-Rüstung zur Transmogrifizierung, ein Cucco-Gefährte, die Flügel "Echo der Maske" und ein goldener Triforce-Porträtrahmen.

"Heute" verlöst mit freundlicher Unterstützung von Blizzard Entertainment ein Nintendo Switch Konsolen-Bundle mit der Diablo III: Eternal Collection und einer Tasche.

Aus allen Einsendungen wird der Gewinner oder die Gewinnerin gezogen. Der Einsendeschluss ist der 29. Oktober 2018 um 16.00 Uhr. Sie können einfach über dieses Formular teilnehmen:

Teilnahme ab 16 Jahren. Der/die GewinnerIn wird per E-Mail verständigt. Barauszahlung und Rechtsweg sind ausgeschlossen.

