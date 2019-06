Offroad-Monster für die blinde Zerstörungswut

Brutal auffrisierte Monster-Trucks und Offroader, die über wahnwitzige Rampen jagen, Hindernisse überwinden und dabei sich selbst und die halbe Gegend in Grund und Boden fahren: Was nur nach einer unterhaltsamen Grundidee für ein brutales Racing-Spiel klingt, ist in den USA tatsächlich eine beliebte Rennsport-Serie.

"Zerstörungswut"

Das aktuelle Game "Monster Jam Steel Titans" beinhaltet 25 existierende Trucks wie den "Grave Digger" oder "Max-D" und führt entweder in 12 Stadien oder auf fantastisch gerenderte Offroad-Strecken.

Im Modus "Zerstörungswut" geht es überhaupt allein darum, die Umgebung zu zerlegen. Zum Abreagieren ein Traum. "Steel Titans" erscheint am 25.6 für PC, PS4 & XBox1.

