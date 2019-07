In "Mutant Year Zero" geht bald Gruseliges vor

Das Entwicklerstudio The Bearded Ladies hat im Vorjahr mit "Mutant Year Zero: Road to Eden" für PC, PlayStation 4 und Xbox One einen echten Überraschungshit gelandet. Das Game erinnerte an den Klassiker "XCOM", wartete jedoch mit skurrilen Charakteren, einer tollen Vertonung und wunderbarer Grafik in einer postapokalyptischen Welt auf.

Für den 30. Juli 2019 kündigt sich nun eine Erweiterung mit dem Namen "Seed of Evil" an, dieses Mal auch mit Unterstützung der Nintendo Switch. Mit einem exklusiven Preview-Zugang konnten wir bereits tagelang den DLC testen und weitere Abenteuer mit der menschlichen Figur Selma sowie dem Entenmutanten Dux, der Fuchsmutantin Farrow und dem Wildschwein-Mutanten Bormin erleben.

Die Geschichte von Seed of Evil schließt an das Hauptspiel an und bringt mit Großkhan einen neuen Mutanten ins Spiel. Der Elch-Mutant, der sich in der Welt von Mutant Year Zero vor Jahren selbst ins Exil geschickt hat, kommt dem Spiel gerade recht. In den strategischen Gefechten setzt er auf pure Stärke, kritische Treffer und kann zu verheerenden Umgebungsangriffen aufmutiert werden.

Prise Horror kommt ins Spiel

Zur Story selbst wollen wir in dieser frühen Phase noch so wenig wie möglich verraten. Geschrieben werden kann: Nach dem Ende des Grundspiels ist keine Ruhe für die Helden angesagt. Unheimliche Wurzeln überwuchern die Arche und kündigen einen neuen Feind an. gespielt wird dabei sowohl in bekannten Umgebungen als auch in komplett neuen Schauplätzen.

Besonders gut gefällt der neue Horror-Einschlag, den der Titel wählt. Die Umgebungen sind weiter prächtig dargestellt, bekamen aber einen weit düsteren Anstrich und vor allem die neuen Gegner sorgen für Gänsehaut. Hervorzuheben ist bereits jetzt die tolle Vertonung der Figuren: Sprechen Feinde miteinander in krächzenden Stimmen über böse Pläne, können viele Hollywood-Synchronsprecher einpacken.

Schon jetzt ein solider Eindruck

Besonders bei der Handlung haben sich die Schöpfer einige Wendungen einfallen lassen, die die Spieler überraschen und begeistern werden. Das Kampfgeschehen selbst zeigt sich weiter taktisch solide und wurde sogar noch übersichtlicher gestaltet. So lässt eine neue Mechanik die Mutationen der Charaktere verbessern und hochleveln. Das sorgt dafür, dass gewisse Angriffe und Aktionen weniger Beschränkungen haben oder gar keine Aktionspunkte mehr kosten.

Schon jetzt Tage vor dem Launch macht die Erweiterung einen extrem soliden Eindruck und scheint locker mit der Qualität des Hauptspiels mithalten zu können. Seed of Evil soll übrigens auch spielbar sein, ohne das Hauptspiel beendet zu haben – dafür sollen statt der gespeicherten Charaktere einfach vorgefertigte Figuren gewählt werden können. Ratsam ist aber ein Beenden des Hauptspiels allemal. Die Feinde sind schon zu Beginn eine herausforderung – und die bisher fantastische Story würde ohne das Hintergrundwissen geschmälert.

