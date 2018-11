500 Gamer feierten riesige LAN-Party in Wien

Die Metastadt in Wien-Donaustadt stand vom 2. bis 4. November ganz im Zeichen von Esport. Die erste Ausgabe der LAN-Party "Red Bull pLANet one" lockte mehr als 500 Spieler und 1.500 Besucher mit Turnieren und Rahmenprogramm.

Das Geschehen wurde von zehn Kameras eingefangen und fast 24 Stunden im Livestream verfügbar. Insgesamt wurden an allen drei Wettkampftagen 17 Terabyte Datenvolumen heruntergeladen – so viel wie ein durchschnittlicher Österreicher im Zeitraum von 16 Jahren benötigt.

Viel Abwechslung

In sechs Turnieren wurden die besten Gamer Österreichs ermittelt. Starke Clans, wie etwa Private Esports, blieben ihrer Favoritenrolle gerecht und sicherten sich den Sieg im Spiel CS:GO. In anderen Games war es weniger klar und so sorgte zum Beispiel das Rocket League-Finale für Spannung bei den Zusehern. Nur knapp konnte sich Austrian Force gegen die ebenfalls starken Spieler von DeCamp Gaming durchsetzen.

Bei der Premiere der eigens kreierten 36h Liga ging es vor allem um Durchhaltevermögen und Vielseitigkeit. Ein Angebot, das fast jeder zweite Teilnehmer der LAN nutzte. Bemerkenswert, da viele der Gamer gleichzeitig in einem der sechs Hauptturniere starteten.

Nationale und internationale Prominenz

Auch das französische Profi-Team Vitality war vor Ort und gab eine Autogrammstunde. Für heimische YouTube-Prominenz sorgte unter anderem die Gaming-Streamerin JustBecci, die als Moderatorin für den Livestream im Einsatz war.

Während auf der LAN vor allem auf PC und Konsole gespielt wurde, stand der Sonntag vor allem im Zeichen des Mobile-Games Clash Royale. Gabriel Jellinek, schon kürzlich Viertplatzierter in der A1 eSports League, konnte sich durchsetzten. Er darf damit 2019 am Weltfinale des Turniers in Deutschland teilnehmen, wo es neben dem globalen Titel um Preisgeld geht.

Turnierdirektor Philipp Stockinger zieht ein positives Fazit: "Eine LAN ist immer ein Kraftakt für alle Beteiligten, speziell mit einem völlig neuen Modus wie der 36h Liga. So sind wir doppelt stolz auf das positive Feedback der Spieler."

Eine Fortsetzung 2019? Laut Red Bull wahrscheinlich.

