Gamer streamte 2.000 Tage in Folge auf Twitch

US-Amerikaner Ben Cassel hat kann auf einen bemerkenswerten Rekord stolz sein. Der passionierte Game-Designer war an 2.000 Tagen nacheinander mindestens einmal live auf der Internetplattform "Twitch" zu bewundern. Das berichtet das Internetportal "Kotaku".

Begonnen hat alles am 6. April 2013, an dem der Rekord seinen Anfang nahm. Auch an Tagen, an denen er krank war oder am Tag der Geburt seines Sohnes, verzichtete Cassel nicht darauf seine Serie fortzusetzen.

Viele seiner mittlerweile über eine Millionen Follower forderten ihn auf, sich ein paar Tage frei zu nehmen. Er lehnte stets ab. Cassel hatte seinen Beruf in der IT aufgegeben um sich dem Projekt auf Twitch zu widmen. Dank seiner Follower sei er auf diese Weise fünf Jahre lang auf Urlaub gewesen.

Die Höhen und Tiefen, die das Leben für jeden Menschen bereit hält, waren auch Cassel anzusehen. Besonders gezeichnet war er an jenen Tagen, als seine zwei Hunde und seine Katze gestorben sind.

Nach seiner spektakulären Rekordjagd, will sich der zweifache Papa aber nun seiner Familie widmen.

