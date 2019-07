Wie heißt es so schön? Es muss nicht immer Kaviar sein. Umgemünzt auf Warhammer Chaosbane könnte man sagen: Es muss nicht immer Diablo sein. Tatsächlich erinnert das Spiel frappant an das legendäre Hack 'n Slay aus dem Hause Blizzard. Und manchmal reicht eine gute Kopie bereits aus, um für gute Stimmung zu sorgen.

Simpel und bewährt

Der Inhalt: Imperator Magnus wurde verflucht. Bald droht er zu sterben, sofern man nicht vorher die Übeltäter findet, die ihn mit dem Fluch belegt haben. Als Imperialsoldat, Hochelfmagier, zwergischer Slayer oder Waldelf-Kundschafter jagt man Chaos-Kultisten und versucht, aus ihnen Antworten herauszukriegen.

Spieltechnisch bedeutet das vor allem, dass man sich in bester Diablo-Manier in dunkle Dungeons begibt, massenhaft Monster abschlachtet und viel Beute aufsammelt. Das Spielprinzip ist so simpel wie es nur möglich ist, dich trotzdem (oder gerade deswegen) macht es einfach Spaß.

Story kein Thema

Die Story ist, da muss man ehrlich sein, kein großes Thema. Man rennt meist irgendwelchen Schurken hinterher, das zieht sich durch fast alle Kapitel hindurch. Wohl auch deshalb hat Warhammer Chaosbane bei vielen Kritikern ziemlich auf die Mütze gekriegt. Zumal das Spiel nicht eben günstig zu haben ist.

Wer Abwechslung, Tiefgang oder besonderen Inhalt sucht, ist bei diesem Spiel tatsächlich fehl am Platz.

Doch die vier Charaktere spielen sich mit ihren individuellen Mechaniken durchaus abwechslungsreich. Auch Spielwelt und Figuren sind wunderbar ins Fantasy-Universum von Warhammer eingebunden und erinnern stimmungsmäßig an das düstere Diablo 2. Für alle, die auch ohne Kaviar Spaß haben können, ist das durchaus als Kompliment zu verstehen.

Warhammer Chaosbane ist für PC, Xbox One und PS4 erhältlich.

