Wir verlosen Far Cry 5 und The Division 2 für die Xbox

Um kaum einen Titel gab es 2018 einen solchen Hype wie um Far Cry 5 – und Ubisoft schaffte es im neuen Machwerk, diesem auch mehr als gerecht zu werden. Far Cry 5 fasziniert durch eine starke Story, abwechslungsreichere Nebenmissionen, fesselnde Haupthandlung und einem unfassbar guten Sound.

Ebenso positiv war das Echo auf Tom Clancy's The Division 2. The Division 2 setzt rund sieben Monate nach dem ersten Teil ein. Schauplatz ist dieses Mal Washington, D.C., wo sich der "Dollar-Virus" ebenfalls ausgebreitet hat und terroristische Organisationen die Kontrolle übernommen haben.

Ran an die Xbox!

Sommer, Sonne, Sonnenschein und draußen zu heiß? Dann ab an die Xbox! Wir verlosen je eine Gold Edition der beiden Ubisoft-Titel für die Xbox One. Die The Division 2 Gold Edition enthält das Hauptspiel, den Season Pass und ein exklusives Ausrüstungsset der Nationalgarde. Die Far Cry 5 Gold Edition den Season Pass mit allen Erweiterungen und das digitale Deluxe-Paket mit verschiedenen Ausrüstungsgegenständen, Fahrzeugen, Waffen und Verbrauchsgütern.

Die Spieletests zu Far Cry 5 und The Division 2 lesen Sie hier und hier. So können Sie gewinnen: Teilnahme ab 18 Jahren! Klicken Sie auf das Feld "Hier teilnehmen" und füllen Sie alle Formularfelder aus, dann klicken Sie auf "Senden". Viel Glück!

Das Gewinnspiel ist aktiv bis 08. Juli, 23:59 Uhr. Die Gewinner werden per Mail verständigt. Barauszahlung und Rechtsweg sind ausgeschlossen.

