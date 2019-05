200.000 Leser irren nicht: Die beste Handykamera

Die Kollegen haben die Handys auch im Bezug auf Videos und Selfies getestet. Das iPhone erhielt von den Lesern beim Selfie am meisten Stimmen. Testerin Meret lobte hingegen das P30 Pro: "Dieses Foto sah am ehesten so aus, als ob es von einer richtigen Kamera gemacht wurde. Das hat mich überzeugt." Für den Videotest wurden die vier Handys auf ein Rig montiert. Dann wurde zehn Minuten lang in- und outdoor gefilmt. Die Clips haben wir im Anschluss parallel laufen lassen und miteinander verglichen. Die Aufnahmen mit dem P30 Pro wirkten am ruhigsten, auch wenn ein direkter Vergleich beim Filmen ohne Stativ schwierig ist. Beim iPhone überzeugte uns der hohe Dynamikumfang. Das S10+ lieferte bei Kunstlicht die schönste Farbwiedergabe und den besten Kontrast. Der Film vom Nokia-Handy war im Test durchgehend am dunkelsten. Die Audioaufnahmen waren alle auf ähnlichem Niveau.