Damit sind Foto-Pannen bei Whatsapp Geschichte

Whatsapp ist nach wie vor einer der beliebtesten Messenger weltweit. Rund 1,5 Milliarden Menschen nutzten im Jahr 2018 den Dienst zum Versenden und Empfangen von Kurznachrichten. Und wie die Experten von "Wabetainfo.com" auf Twitter schreiben (siehe unten), wird derzeit an einer neuen Funktion gearbeitet, die das Verschicken von Fotos verbessern dürfte.

Umfrage Nutzen Sie WhatsApp? Ja klar.

Ja, ein wenig.

Nein.

Wenn man in der Beta-Version 2.19.173 für Android ein Bild verschickt, werden vor dem Abschicken noch einmal alle Kontakte angezeigt, an die das Foto gehen soll. Dasselbe soll auch innerhalb von Gruppen gelten. Die Facebook-Tochter will somit wohl verhindern, dass man Bilder an Personen schickt, für die die Nachricht gar nicht gedacht gewesen wäre.

Ob und wann die Funktion auch auf der regulären App verfügbar sein wird, ist nicht klar. Da es bereits in die Beta integriert wurde, ist es jedoch wahrscheinlich, dass sie bald an alle Android- und vielleicht auch alle iOS-Nutzer verteilt werden wird.

Die Bilder des Tages >>>



Die Bilder des Tages

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(rfr/20 Minuten)