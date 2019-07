Amazon Prime Day startet mit diesen Billigangeboten

Seit einer Minute nach Mitternacht am Montag läuft die Dienstag um 23:59 Uhr der Prime Day von Amazon. Für Prime-Mitglieder in Österreich gibt es unzählige Angebote zu stark reduzierten Preisen. Auch viele Amazon Devices werden in diesem Zeitraum zu besonders attraktiven Preisen angeboten. Laut Amazon waren etwa Alexa-fähige Geräte noch nie so billig:

Echo Show 5 statt 89,99 jetzt 59,99 Euro

Fire TV Stick statt 39,99 jetzt 19,99 Euro

Fire HD 8 Kids Edition statt 124,99 jetzt 84,99 Euro

Kindle Paperwhite statt 119,99 jetzt 69,99 Euro

Ring Video Doorbell 2 (plus 30 Euro Rabatt für ausgewählte Echo-Geräte) statt 199 jetzt 139

Amazon Echo (2. Gen.) statt 99,99 jetzt 59,99 Euro

Echo Plus (2. Gen.) statt 149,99 jetzt 99,99 Euro

Echo Show (2. Gen.) statt 229,99 jetzt 179,99 Euro

Fire TV Stick 4Kstatt 59,99 jetzt 29,99 Euro

Fire 7 statt 54,99 jetzt 34,99 Euro

Fire 7 Kids Edition statt 99,99 jetzt 59,99 Euro

Fire HD 8 statt 89,99 jetzt 59,99 Euro

Fire HD 10 statt 149,99 jetzt 99,99 Euro

Fire HD 10 Kids Edition statt 199,99 jetzt 139,99 Euro

Kindle statt 79,99 jetzt 49,99 Euro

Kindle Oasis (9. Gen., 32 GB, Free 3G + WiFi) statt 319,99 jetzt 249,99 Euro

Blink Indoorstatt 99,99 jetzt 69,99 Euro

2x Blink Indoor statt 169,99 jetzt 118,99 Euro

3x Blink Indoor statt 229,99 jetzt 160,99 Euro

5x Blink Indoor statt 339,99 jetzt 237,99 Euro

Blink Indoor Add-On Camera statt 89,99 jetzt 62,99 Euro

3x Blink XT (nur am 16. Juli) statt 299,99 jetzt 149,99 Euro

Ring Floodlight Cam statt 299 jetzt 199 Euro

Ring Video Doorbell Pro statt 279 jetzt 179 Euro

Ring Spotlight Cam Battery statt 229 jetzt 159 Euro

Ring Stick Up Cam Battery (nur am 15. Juli) statt 199 jetzt 99 Euro

Ring Stick Up Cam Wired statt 199 jetzt 139 Euro

