Wie viel und bei was du am Prime Day sparen kannst

Am 15. Juli um eine Minute nach Mitternacht startet der Amazon Prime Day, einer der größten Shoppingtage neben dem Black Friday. Der Prime Day ist bereits so beliebt, dass Amazon erstmals die Dauer auf 48 Stunden verdoppelt und in dieser Zeit – so hoffen die Kunden – Tausende Billigangebote veröffentlicht. Die idealo internet GmbH hat die Nachfrage für Top-Kategorien auf der eigenen Plattform geprüft.

Umfrage Kaufen Sie bei Amazon? Ja, immer. Wenn ich etwas brauche schaue ich erst auf Amazon vorbei.

Manchmal. Kommt darauf an, was es ist.

Nein. Ich mag Amazon nicht und versuche, so oft wie möglich bei heimischen Händlern zu kaufen.

Die Analyse zeigt: Am Prime Day sind die Österreicher im Preisvergleich vor allem auf der Jagd nach Elektronik-Schnäppchen. So boomte letztes Jahr die Nachfrage für Lautsprecher und Notebooks. Im Vergleich zum Juni hat sich diese am Prime Day fast vervierfacht.

Auch Fernseher sind doppelt so häufig nachgefragt wie im Vormonat. Etwas überraschend: Die Nachfrage für Smartphones bleibt auf idealo.at relativ konstant und steigt nur um 24 Prozent. Neben Unterhaltungselektronik standen auch Haushaltsgeräte hoch im Kurs: Das Interesse für Kühlschränke verdoppelte sich und das für Staubsauger verdreifachte sich sogar.

Kaum zu sparen bei Smartphones

Passend zur geringen Nachfragesteigerung blieben die idealo-Preise für Smartphones am Prime Day sehr stabil – im Vergleich zum Juni-Preis betrug die Ersparnis bei den beliebtesten Modellen nur zwei Prozent. Konkret kostete das Samsung Galaxy S9 mit 64 GB Speicherkapazität in midnight Black am Prime Day durchschnittlich 553 Euro statt 566 Euro und das iPhone 7 mit 32 GB in schwarz gab es für 512 Euro statt 523 Euro.

Gute Deals bei Notebooks und TVs

Bessere Deals waren in den Kategorien Notebooks und Fernseher möglich. Beim Kauf eines MacBook Air 13" 2017 (MQD32D/A) zahlten die Verbraucher über idealo beispielsweise 53 Euro (6 Prozent) weniger als im Juni. Ein Sparpotenzial von 6 Prozent ergab sich auch bei einzelnen TV-Modellen. Am Beispiel des beliebten Samsung-Fernsehers MU6179 zeigt sich: Neben Amazon bieten auch andere Händler attraktive Rabatte am Prime Day.

So wurde das 40-Zoll-Modell von Amazon selbst am günstigsten angeboten (379 Euro anstatt 403 Euro), das 75-Zoll-Modell allerdings von einem anderen Händler. In dem Fall lag der durchschnittliche idealo-Preis mit 1.299 Euro 100 Euro unter dem Amazon-Angebot. Veronika Bahr, Country Managerin von idealo Österreich, rät: "Für Amazon Premium-Kunden kann der Prime Day auf jeden Fall ein lukrativer Shopping-Tag sein. Dennoch lohnt es sich, vor jedem Kauf im Preisvergleich zu prüfen, wo der aktuelle Marktpreis für das Produkt liegt und ob ein anderer Händler gegebenenfalls noch einen besseren Preis hat."

Einen besonders guten Amazon-Deal gab es im letzten Jahr für die wasserdichte Bluetooth-Box UE Boom 2 Panther in der Kategorie Lautsprecher. Statt 124 Euro im Juni kostete diese am Prime Day nur 79 Euro – eine Ersparnis von stolzen 37 Prozent. Ein wahrscheinlicher Grund für diesen Preisnachlass ist, dass nur einen Monat später das Nachfolgermodell, die UE Boom 3, auf den Markt kam. Das Beispiel zeigt: Wer nicht zwingend das Neueste vom Neusten haben muss, spart an den bekannten Shoppingtagen noch einmal mehr. Auch die Farbe kann bei einigen Produkten übrigens ein Sale-Kriterium sein.

