Das ist das neue, fast randlose iPad Pro

Dass Apple lediglich eineinhalb Monate nach dern Präsentation der neuen iPhones einen zusätzlichen Event abhält, war in den letzten Jahren nicht üblich. Ein Blick in die Vergangenheit lässt erahnen, um welche Geräte es heute wohl gehen wird.

Einst gehörte der Oktober-Event noch zum Jahresprogramm. Es gab ihn 2011, 2012, 2013 und 2014. Während vor sieben Jahren neue iPods und das iPhone 4S gezeigt wurden, so drehten sich die anderen Apple-Anlässe im Oktober um iPads und Mac-Computer. Das dürfte auch dieses Jahr nicht anders sein. So deuten auch die letzten Gerüchte vor dem Event darauf hin, dass Apple ein neues iPad zeigt. Randlos dürfte es sein, glaubt man den Analysten und der Gerüchteküche.

Start um 15 Uhr

Auch der Ort, wo der Event stattfindet, könnte Hinweis dafür sein, dass Kreativität im Fokus steht. Der Anlass findet im Howard Gilman Opera House in der Brooklyn Academy of Music in New York statt. Alle Infos hier aktuell ab 15 Uhr unserer Zeit!

