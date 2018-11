Ausfall bei "Handy Parken" sorgt für Angst vor Strafen

"Handy Parken" erleichtert die Begleichung von Parkgebühren, da die Bezahlung unabhängig von Verkaufsstellen und Öffnungszeiten über die App der Stadt Wien möglich wird. Es geht ganz einfach: Man sendet eine SMS an den Dienst oder stellt in der App die Parkdauer ein, schon darf man parken und wird zehn Minuten vor Ablauf der Frist über den Ablauf des Parkscheins informiert.

Umfrage Sind Sie von der Störung betroffen? Ja, mein Dienst ist auch offline!

Ich hatte noch keine Zeit, nachzusehen.

Bei mir funktioniert's!

Eigentlich, denn Dienstagabend meldeten sich zahlreiche Nutzer, denen es unmöglich war, einen Parkschein zu lösen, weder per SMS noch über die App. Der Dienst zeigte beim Buchen eines Scheins nur die Information "Das Lösen eines Parkscheins ist zu dieser Zeit nicht möglich" oder "Sie können derzeit keinen neuen Parkschein buchen, da Sie damit die zulässige Abstelldauer überschreiten würden" an.

Glück hatte somit nur, wer einen Parkschein in Papierform im Auto dabei hatte. Die ersten Störungen traten laut Übersichtseite "allestörungen.at" bereits gegen 17 Uhr auf und hielten bis in die späte Nacht an. "Bin grad im Unterricht und kann auch nicht zum Wagen um dort einen zu schreiben. Wann wird das gelöst? Was wenn ich wegen dem ne strafe kassiere?", schrieb ein Nutzer.

Das Digital-Telegramm 2018:

Digital-Telegramm 2018

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(rfi)