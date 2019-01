Papst Franziskus stellt offizielle Gebets-App vor

Beim Angelus-Gebet am Sonntag in Rom stellte der Heilige Vater höchstpersönlich die offizielle Gebets-App "Click To Pray" vor. Gleichzeitig rief er Jugendliche dazu auf, diese herunterzuladen und mit ihm den Rosenkranz für den Frieden zu beten.

Umfrage Finden Sie es okay, dass der Papst twittert? Ja, das ist super! 31 % 31 % Es müsste nicht sein. 13 % 13 % Das ist total unangebracht. 15 % 15 % Das ist mir egal. 41 % 41 % Insgesamt 55 Teilnehmer

Die App schickt ihrem Nutzer jeden Tag – zu frei wählbaren Zeitpunkten – drei kurze Gebetsimpulse. Über die App, die vom ​Weltweiten Gebetsnetzwerk des Papstes betrieben wird, können auch eigene Gebete an der sogenannten Gebetsmauer geteilt und von der Community eingesehen werden. "Somit, beten wir alle für dich und du betest für uns. Du wirst nie alleine sein", heißt es in der offiziellen Beschreibung im Google Play Store dazu.

"Internet und soziale Medien sind eine Ressource unserer Zeit, eine Gelegenheit, um mit anderen Menschen in Verbindung zu bleiben, Werte und Projekte zu teilen. Das Netz kann uns helfen, Gemeinschaften aufzubauen und zusammen zu beten", erklärte Papst Franziskus seine Intentionen.

Die "Click To Pray"-App gibt es bereits seit 2014, doch wurde sie bislang offenbar von der Kirche etwas stiefmütterlich behandelt. In all den Jahren gab es nur acht Bugfixes, davon allerdings drei allein in diesem Jänner – wohl als Vorbereitung auf die heutige Präsentation.

Die Bilder des Tages

Die Bilder des Tages

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(red)