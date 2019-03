Darum müssen Sie sofort Ihr iPhone updaten

Nutzer von Apple-Geräten wie iPhone, iPad oder Mac sollten schnellstmöglich die aktuellen Updates für die jeweiligen Betriebssysteme installieren. Bei iOS handelt es sich um die Version 12.2, bei MacOS um die Version 10.14.4. Diese schließen eine zweistellige Zahl an Sicherheitslücken in der Software.

Unter anderem könnten beim Aufruf einer manipulierten Website schädliche Codes auf das Gerät gelangen. Die Cybersecurity and Infrastructure Security Agency des US-amerikanischen Heimatschutzministeriums warnt, dass Angreifer diese Schwachstellen sogar einsetzen könnten, um die Gadgets aus der Ferne zu steuern.

Schwerwiegende Lücken

Eines der Sicherheitslecks, das durch die Aktualisierung geschlossen wird, ermöglicht es Angreifern, das Mikrofon beim iPhone oder iPad heimlich zu aktivieren und so den Nutzer auszuspionieren. Auch eine manipulierte Website könnte den Fehler in der Software ausnutzen, so der Hersteller in den Detailinformationen zum Update.

Total sollen über 50 Fehler durch die Software-Aktualisierung bei iOS ausgemerzt werden. Auf dem Mac-Betriebssystem werden deren 38 aufgeführt. Bei Letzterem besteht die Gefahr, dass Daten aus dem sogenannten Schlüsselbund ausgelesen werden. Das ist ein Hilfsprogramm, in dem Passwörter des Nutzers gespeichert sind.

(swe)