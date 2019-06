Das ist das erste 5G-fähige Smartphone Österreichs

Ein genauer Starttermin steht noch aus, das 5G-Smartphone des chinesischen Handy-Herstellers ZTE soll aber demnächst erhältlich sein. Die Details deuten darauf hin, dass das ZTE Axon 10 Pro beim Mobilfunker "Drei" angeboten wird. Ohne Tarif und Vertrag soll das Smartphone 899 Euro kosten. Das Axon 10 Pro gibt es darüber hinaus ab sofort auch in einer kostengünstigeren LTE-Variante (4G) um 599 Euro.

Umfrage Braucht es ein 5G-Netz in Österreich? Ja, und zwar lieber heute als morgen.

Nein, das bestehende Handy-Netz reicht völlig aus.

Nur wenn die Strahlenbelastung nicht steigt.

Die machen das doch nur, damit sie die Preise anheben können.

Ich will nur ein funktionierendes Telefonnetz.

6,47 Zoll groß

"In einem ersten Schritt werden wir den Verbrauchern in Österreich die LTE-Version des Gerätes anbieten, wenig später folgt das ZTE Axon 10 Pro 5G, das erste 5G-Mobiltelefon in Österreich", so Christian Woschitz, CEO von ZTE Austria. Das Axon 10 Pro bietet ein 6,47 Zoll großes 3D Quad Curved AMOLED-Display, einen Qualcomm Snapdragon 855-Prozessor und das Snapdragon X50 5G Modem.

Dreifach-Kamera

Das 5G-Smartphone von ZTE unterstützt zusätzlich Near Field Communication (NFC) sowie kabelloses Aufladen des Akkus. Die Dreifachkamera besteht aus einem 48 Megapixel Hauptsensor, einem 20 Megapixel Weitwinkel und einer 8 Megapixel Telekamera. Neben der Mobilfunker-Unterstützung bei "Drei" wird das Gerät auch im Handel, etwa bei Saturn und Mediamarkt, erhältlich sein.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(rfi)