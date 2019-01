Dieser Nike bindet sich selbst zu

Der selbstschnürende "Nike Mag", 1989 ein Gag im Blockbuster "Zurück in die Zukunft II", wird Realität. Nach einigen sauteuren Limited Editions bringt Nike den mittlerweile technisch ausgereiften Smart-Schuh in größeren Stückzahlen auf den Markt.

Der Basketball-Treter hört nun auf den Namen "Nike Adapt BB". In ihm steckt ein Motor, der das unter dem Außenfutter versteckte Schuhband-System festzieht. Sensoren ermitteln dabei die nötige Stärke. Zusätzlich lässt sie sich auch via App steuern – etwa fest im Wettkampf, etwas lockerer in der Pause. Der integrierte Akku wird drahtlos geladen. Weltweiter Verkaufsstart ist am 17. Februar, Preis: 350 $. Dem Schuh sollen weitere smarte "Adapt"-Modelle folgen.

(red)