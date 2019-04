Drahtlos zahlen – so nutzen Sie Apple Pay

Als Erste können Kunden von Erste Bank und Sparkassen sowie N26 den Dienst nutzen. Weitere Geldinstitute wollen noch heuer nachziehen.

So geht's

Debit- und/oder Kreditkarten von teilnehmenden Banken werden einmalig über die Wallet- bzw. Online-BankingApp fürs Bezahlen via iPhone, iPad und Watch aktiviert. Die Kartennummern werden weder auf dem Gerät noch bei Apple gespeichert. Die Aktivierung dauert in der Regel wenige Minuten.

Danach reicht es, Handy, Tablet oder Watch im Store an ein Funk-Bezahlterminal zu halten und das Geschäft per FaceID oder Fingerabdruck zu bestätigen. Auch in immer mehr Online-Shops lassen sich Rechnungen mit Apple Pay begleichen.

(red)