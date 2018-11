Auslandstelefonate in der EU werden 2019 billiger

Telefonieren in der EU wird ab dem 15. Mai 2019 günstiger. Der Maximaltarif für einen Anruf innerhalb der EU wird auf 19 Cent pro Minute begrenzt, für eine Textnachricht dürfen höchstens noch sechs Cent anfallen.

Umfrage Sind Sie schon einmal in die Roaming-Falle getappt? Ja, und die Rechnung war saftig! 38 % 38 % Ja, aber die Rechnung war nicht ganz so teuer. 8 % 8 % Zum Glück noch nicht! 23 % 23 % Nein, so etwas passiert mir nicht. 23 % 23 % Ich benutze mein Handy in den Ferien nicht. 8 % 8 % Insgesamt 73 Teilnehmer

Aber: Auslandstelefonate in der EU bleiben teurer als Inlandstelefonate. "Und es bleibt unmöglich, sich irgendwo in Europa die SIM-Karte des günstigsten Anbieters zu kaufen und sie dann europaweit auf Dauer zu nutzen", so der ÖVP-Europaabgeordnete Paul Rübig.

Noch einiges zu tun

Die Aufschläge für Handytelefonate im Ausland sind bereits weggefallen. "Das muss natürlich auch für Telefonate ins EU-Ausland gelten", so Rübig. Es sei widersinnig, dass ein Telefonat in ein anderes EU-Land mehr kostet, als von dort nach Österreich.

Laut "ORF" sagte der SPÖ-Europaabgeordnete Josef Weidenholzer, dass er den Kompromiss für wichtig erachte, aber der logische nächste Schritt die Abschaffung der Auslandsgebühren wäre.

Die Bilder des Tages

Die Bilder des Tages

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(red)