Entfernt Instagram demnächst die Likes?

Likes sind die Währung der Neuzeit. Das ist nicht nur einfach so daher gesagt. Das Geschäft auf sozialen Kanälen boomt stärker als je zuvor. Influencer verdienen bares Geld mit jedem Herzchen, das sie von ihren Followern bekommen. Gleichzeitig erhöhen die Likes den Druck unter den "Normalos". Denn Erfolg wird im Netz fast nur mehr danach gemessen, wie viele "Gefällt mir"-Angaben ein Beitrag bekommt.

Umfrage Was würden Sie davon halten, wenn man die Likes auf "unsichtbar" stellt? Wäre super. Damit sinkt der Druck auf Instagram.

Halte ich nicht viel davon. Immerhin geht es doch genau darum.

Ich weiß es nicht.

Instagram selbst möchte dem Like-Kult offenbar ein Ende bereiten. Der Meinung ist zumindest App-Forscherin Jane Manchun Wong. So gelang sie laut eigener Aussage an einen Leak, der ein neues Design von der Social-Media-Plattform zeigt. Darauf klar zu erkennen: Likes sind nicht mehr sichtbar.

Entwickler streiten Entfernung der Likes ab

Jane Manchun Wong ist keine Unbekannte in der Szene. Es ist nicht das erste Mal, dass sie über eine neue Funktion spekuliert. Bislang lag sie mit ihren Vermutungen sehr oft richtig. Jedoch bleibt abzuwarten, ob Instagram die Like-Zahlen tatsächlich entfernen wird oder nicht. Denn die Entwickler streiten die mögliche Erneuerung ab: "Wir testen so etwas im Moment nicht, aber wir suchen immer noch nach Möglichkeiten, um den Druck auf Instagram zu reduzieren", erklärt ein Sprecher gegenüber "The Verge".

Die Bilder der Forscherin sprechen jedoch eine andere Sprache. So soll schon bald der Hinweis zu lesen sein: "Wir wollen, dass sich deine Follower auf das fokussieren, was du teilst und nicht darauf, wie viele Likes du bekommst."

