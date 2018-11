So können auch Sie zum "eCard-Ali" werden

"Ali" hat keine eCard, also verwendet er einfach die seines Cousins "Mustafa" beim Zahnarzt.

Umfrage Finden Sie, dass der Hass im Netz zunimmt? Ja, dagegen muss vorgegangen werden.

Ja, aber solange es nur im Netz bleibt, ist es ok.

Nein, finde ich nicht.

Ich weiß es nicht.

Das ist der Plot eines FPÖ-Clips zur eCard mit Foto, die ab 2020 kommen soll. Die Kritik kam schnell und heftig, ORF-Anchorman Armin Wolf sprach von "offenem Rassismus". Mittlerweile ist das Video gelöscht.

Jetzt hat ein Facebook-User einen Profilrahmen erstellt, mit dem man sich mit "Ali" solidarisieren kann. "Je Suis Ali" (Ich bin Ali) – in Anlehnung an ähnliche Kampagnen, die sich von "Je Suis Charlie" nach dem Attentat auf eine Satire-Zeitschrift in Paris inspirieren ließen.

Wir haben Ali den Profilrahmen verpasst – das Ergebnis sehen Sie oben in der Bildstrecke.

