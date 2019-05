Schauplatz Red Bull Ring im steirischen Spielberg. Rund 80 Journalisten und Influencer hat das chinesische Unternehmen Huawei am Dienstag hierher geladen, um eine "Überraschung" zu präsentieren. Am Gelände der Formel-1-Strecke folgte diese dann zu Mittag: Das Pro-Modell der P30-Smartphone-Serie, die in Paris vor rund einem Monat vorgestellt wurde, kommt in einer neuen Farbe nach Österreich.

So weit, so wenig spektakulär – zwar war das orange-rote "Amber Sunrise"-Handy in Österreich bisher nicht erhältlich, vorgestellt worden war es allerdings schon mit den anderen Modellfarben. Die wahre Überraschung kam danach: Neben dem im Frühsommer in Österreich erhältlichen Modell wurde ein Porsche GT4 in der Smartphone-Farbe enthüllt. Er wird in den kommenden Wochen auf heimischen Straßen zu sehen sein.

Mit über 200 km/h auf der Strecke

Welche Mega-Events Huawei für eine Farbpräsentation auf die Beine stellt, zeigte sich im Anschluss. "Heute" hatte die Möglichkeit, mit dem 350 PS starken Sportwagen Porsche Cayman 718 S bei über 200 Stundenkilometern über den Red Bull Ring zu jagen und mit den Geländewagen Land Rover Discovery und Defender die Offroad-Strecken des Projekt Spielberg zu erkunden (siehe Video).

"Die Huawei P-Serie steht für Fotografie, Design und Qualität. Durch die besondere Inszenierung heute am Red Bull Ring möchten wir zeigen, dass wir wissen, was Kundinnen und Kunden aus Österreich von uns erwarten", erklärt Wang Fei, General Manager von Huawei Österreich, das PS-starke Event. Für Huawei war es aber auch die Möglichkeit, die Foto- und Videoqualitäten des Huawei P30 Pro auf die Probe zustellen. Alle Aufnahmen in der Fotoshow und in dem Video entstanden mit dem Smartphone.

Ein solches Handy-Event hast du noch nicht erlebt

