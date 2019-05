Im Inkognito-Modus surfst du gar nicht anonym

Bekannte Browser wie Chrome, Firefox oder Safari haben alle einen sogenannten Privat- oder Inkognitomodus eingebaut. Doch dieser wird von vielen Nutzern falsch verstanden, denn komplett anonym surfen kann man auch damit nicht.

So schreibt Google beim Öffnen eines privaten Fensters jeweils, dass die eigenen Aktivitäten für besuchte Websites, die Firma, die Schule oder den Internetanbieter "eventuell weiterhin sichtbar sind". Und auch Firefox zeigt eine entsprechende Warnung an.

Das kann der Inkognito-Modus

Für was ist die Funktion also gut? Der Privatmodus schützt die eigene Privatsphäre nur lokal am Computer oder am Handy. So werden unter anderem die besuchten Websites nicht im Verlauf gespeichert.

Ebenfalls werden weder Passwörter noch Cookies oder andere temporäre Daten gespeichert. Das hat den Vorteil, dass andere Personen, die dasselbe Gerät benutzen, die Aktivitäten nicht sehen können.

Das kann der Inkognito-Modus nicht

Die Funktion hilft also dabei, die Privatsphäre am eigenen Computer oder Handy zu wahren. Mehr aber auch nicht. Wirklich anonym im Internet unterwegs zu sein, ist hingegen relativ schwierig zu bewerkstelligen.

Eine Möglichkeit wäre es, den so genannten Tor-Browser zu nutzen (siehe Box). Dieser nutzt ein Netzwerk zum Anonymisieren von Verbindungsdaten. Ein klarer Nachteil ist jedoch, dass man sich damit deutlich langsamer im Netz bewegt.

(swe)