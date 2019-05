Insta-Sucht: 14- bis 16-Jährige häufig betroffen

Instagram wird vor allem bei Mädchen zunehmend zur Sucht. Laut einer britischen Studie der Royal Society for Public Health führt Instagram dazu, dass sich Menschen einsam fühlen, weil sie auf Instagram Bilder von Leuten betrachten, die gemeinsam etwas unternehmen. Und 70 Prozent der befragten Menschen zweifeln an ihrem eigenen Aussehen, wenn sie makellose Körper und Gesichter sehen.

Oliver Bilke-Hentsch, Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie, sagt in der Schweizer Zeitung "Sonntagsblick": "Man weiß mittlerweile, dass 14- bis 16-jährige Mädchen am stärksten betroffen sind."

Vergiftete Komplimente



Schon beim Veröffentlichen eines Bildes sei das gespannte Warten auf eine Rückmeldung eine positive Erfahrung. Und wenn dann die Kommentare noch wohlwollend ausfallen und die Likes von Gleichaltrigen kommen, bedeute das mehr, als wenn die Eltern sagen, dass die Tochter wunderschön sei.

Das Problem: Häufig bekommen auf Instagram jene Komplimente, die den gängigen Schönheitsidealen entsprechen, was zu Unsicherheit führe.

Laut Bilke-Hentsch seien jene 10 bis 15 Prozent der Teenager besonders gefährdet, die ohnehin an Konzentrationsproblemen, Schlaf- und Essstörungen oder Depressionen leiden oder in schwierigen Familienverhältnissen leben.

Wenn Schönheit mit Erfolg gleichgesetzt wird



Dass Influencer und Social Media einen großen Einfluss auf die Schönheitsideale der jungen Generation haben, stellte auch Star-Chirurg Artur Worseg im Interview mit "Heute.at" fest. So gingen junge Menschen zunehmend davon aus, dass sie mit einem schönen Äußeren automatisch auch erfolgreicher, glücklicher und zufriedener werden.

Hier das ganze Interview lesen:



Dies widerspiegle sich auch in den Wünschen seiner Patientinnen und Patienten: "Viele sind mit ihrer Nase unzufrieden. Sie assoziieren dann in das Nasenproblem ihre ganze Lebensgeschichte. Wenn diese Lebensgeschichte eine unglückliche ist – sei das Kindheitsgeschichte, Partnerschaft, Beruf – wird all das auf die Nase übertragen. Weil man sie jeden Tag sieht, ist sie ein typisches Beispiel für den Wunsch, dass das gesamte Umfeld, sein Unglück, sich nach einer Operation bessert."

Absurdes aus der Insta-Welt:



