Irre, was US-Taucher so alles in Flüssen finden

Eine kleine Szene von Schatzsuchern taucht regelmäßig Flüsse in den USA ab, um allerlei Fundstücke aus dem Grund zu bergen. Meistens sind es Angelköder oder Müll. Manchmal machen die Hobbytaucher aber durchaus erstaunliche und spektakuläre Funde.

Youtuber DALLMYD, eigentlich Jake, teilt Video seiner Tauchgänge mit seinen mehr als 6,7 Youtube-Abonnenten. In einem Best-Of-Video zeigt er, was er im Jahr 2018 in Flüssen im US-Bundesstaat Georgia so alles gefunden hat.



8 Schusswaffen

7 iPhones

6 GoPro-Kameras

5 Apple Smartwatches

einen wertvollen Diamant-Ehering

Sofort Polizei verständigt

Die Schusswaffen, mehrheitlich Pistolen, aber auch Überreste von Gewehren, übergeben die Taucher umgehend an die örtliche Polizei. Weil sie innerhalb von vier Wochen sogar drei Schusswaffen fanden, schafften sie es sogar in die Lokalnachrichten. Inzwischen bieten sie der Polizei auch an, bei Suchaktionen im Wasser zu helfen.



Die anderen Wertgegenstände behalten die ehrlichen Finder ebenfalls nicht. Sofern die Elektronikgeräte noch funktionieren, machen sie die Besitzer ausfindig und geben sie zurück.



Auch der Besitzer des mit Diamanten besetzten Eherings konnten die Hobby-Schatzsucher ausfindig machen und das wertvolle Kleinod zurückgeben. Ihnen geht es nicht darum, Wertvolles zu behalten. Jake und seine Tauch-Kumpels können gut von ihrem Youtube-Kanal leben. Der Kick des Abenteuers beim Finden reicht ihnen. Zudem sammeln die Taucher sämtlichen Müll ein, den sie am Grund der Flüsse finden und entsorgen ihn.

Alles echt oder ein bisschen nachgeholfen?

Ob wirklich alle Funde authentisch sind, oder vielleicht der ein oder andere inszeniert ist, darüber streiten sich Skeptiker und Fans des Tauch-Youtubers immer wieder. Zumindest die Waffenfunde sind auf jeden Fall authentisch.

Jake selbst wehrt sich gegen Vorwürfe der Inszenierung immer wieder. "Kommt einfach nach Columbus, Georgia, und schaut mir zu", ist seine Standardreplik.



Für sein Engagement und seine Unterstützung der Polizei wurde der sympathische Youtuber von seiner Heimatgemeinde Columbus inzwischen jedenfalls ausgezeichnet.



