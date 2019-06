Lädt das Handy schneller, wenn es abgedreht ist?

Wenn die Prozente am oberen Bildschirmrand der Null entgegen wandern, dann wird es Zeit sein Handy aufzuladen. Manchmal will man das Handy aber nicht zu lange aus der Hand geben oder muss schnell wieder los. Was also tun, um den Akku schneller zu laden?

Ein Gerücht, das schon lange hartnäckig kursiert: Wenn das Smarphone aus ist, dann steigen die Prozente schneller. Die Argumente sprechen auch für die Theorie. Ist das Handy aus, verbraucht es auch keinen Strom. Aber stimmt das auch? Ein Test des Youtubers "TheUnlockr" bringt nun aber Gewissheit.

Ist iPhone ein Lademuffel?

Als Geräte dientem ihm das iPhone Xs Max und das Huawei-Flaggschiff P30 Pro. Im ersten Durchlauf lud er die Handys mit dem mitgelieferten Ladekabel für 15 Minuten auf – im eingeschalteten Zustand. Das Ergebnis: Das Apple-Gerät kam auf neun Prozent, das Smartphone von Huawei auf ganze 43 Prozent.

Im Anschluss dann nochmal derselbe Test. Dieses Mal aber im abgedrehten Zustand. Da sollten die Prozente nur so in die Höhe schießen möchte man meinen. Aber falsch gedacht. Das Ergebnis blieb haargenau das gleiche. Somit ist es dem Handy wohl egal, ob es beim aufladen aus- oder eingeschalten ist.

Ein markanter Unterschied ist aber zwischen den beiden Geräten dennoch offensichtlich. Das Huawei-Gerät bekommt in den 15 Minuten um einiges mehr Saft, als jenes von Apple. Der Grund ist aber nicht, dass das iPhone ein Lademuffel ist. Hierbei kommt es schlicht und ergreifend auf den Lader an. Beim P30 lag ein leistungsstärkeres Netzteil bei. Beim iPhone müsste man sich dieses dazukaufen.

(slo)