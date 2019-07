Mädchen (6) kauft Villa für 8 Millionen Dollar

Andere Mädchen kaufen sich in ihrem Alter vielleicht ein kleines Spielzeughaus mit dem Geld der Eltern. Nicht so die 6-jährige Boram aus Südkorea. Sie ist trotz ihrer jungen Jahre bereits ääußerst erfolgreich und hat auf Youtube rund 30 Millionen Fans.

Nun hat sich der Internet-Star eine fünfstöckige Immobilie in der südkoreanischen Hauptstadt Seoul für umgerechnet rund 7,2 Millionen Euro gekauft, wie CNN.com berichtet. Die Villa steht im trendigen Stadtteil Gangnam, der durch das K-Pop-Lied des südkoreanischen Rappers Psy weltweit bekannt wurde.

Schlechter Einfluss

Boram betreibt zwei verschiedene Youtube-Kanäle und hat neben einem Videoblog auch einen Kanal, auf dem sie Spielzeug testet. In einem ihrer beliebtesten Videos, das knapp 380 Millionen Mal angeschaut wurde, bereitet Boram mit ihrer Plastikspielzeugküche Instant-Nudeln zu und schlürft diese dann vor der Kamera.

Nicht alle haben jedoch gleich viel Freude an der Arbeit der Youtuberin. So gab es unter anderem Beschwerden von Südkoreanern, weil sich diese wegen einiger Inhalte Sorgen machten, beispielsweise, weil sie in einem Video Geld aus dem Portemonnaie ihres Vaters stiehlt.

Ein großes Geschäft

Boram ist nicht der einzige millionenschwere Kinder-Youtube-Star. So hat der 7-jährige Ryan Kaji mit dem Kanal Ryan Toys Review im Jahr 2018 rund 22 Millionen US-Dollar verdient. Er war damit der Youtube-Star mit dem höchsten Einkommen im Jahr 2018.

Neben den Erlösen durch Werbeanzeigen auf Youtube selbst verdienen viele Youtuber auch an Partnerschaften mit Marken oder durch sogenanntes Product Placement. Die 6-jährige Boram verlinkt beispielsweise manchmal auf Produkte, die in ihren Videos erwähnt werden. Wenn diese dann jemand kauft, erhält sie eine Beteiligung.

