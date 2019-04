Jugendliche tricksen sich zum Gratis-Burger

Ein auf der Videoplattform "Youtube" hochgeladenes Video amüsiert zur Zeit das Netz. Zu sehen sind zwei Jugendliche aus den USA, die durch einen Fehler im System der Fast-Food-Kette zu einem kostenlosen Hamburger gelangen.

Zunächst wählt der Jugendliche zehn Hamburger aus, ehe er die Bestellung anpasst. Er bestellt das Fleisch in den Hamburgern ab. Die Hamburger kosten regulär einen US-Dollar. Bestellt man die Burger ohne Fleisch, werden sie allerdings um 1,10 Dollar billiger.

Jeder dieser zehn adaptierten Burger bringt dem jungen Mann also ein "Guthaben" von zehn Cent, insgesamt also von einem Dollar. Der elfte Burger, den er danach regulär bestellt, kostet ihn einen Dollar. Die Gesamtrechnung für zehn fleischlose und einen regulären Hamburger beträgt also 0,00 Dollar.

Das Video wurde bisher rund 1,9 Millionen mal angeklickt. Es ist allerdings zu erwarten, dass McDonald's auf diesen Vorfall reagieren wird. Der junge Mann ließ sich seinen Gratis-Burger aber sichtbar schmecken.

