Live-Panne: Minister streamen mit Katzen-Filter

In der pakistanischen Provinz Khyber Pakhtunkha sollte vor wenigen Tagen eine Pressekonferenz der Regierung per Livestream auf Facebook übertragen werden. Weil das Social-Media-Team allerdings vergessen hatte, auf dem Handy den Katzenfilter zu deaktivieren, wuchsen den Ministern plötzlich rosa Katzenöhrchen und ein Schnurrhaare.

Nachdem zahlreiche User die Verantwortlichen auf die Panne aufmerksam gemacht hatten, wurde der Filter deaktiviert. Auf Twitter machen die Bilder allerdings weiterhin die Runde – versehen mit den entsprechenden Kommentaren.







Die Verantwortlichen haben sich via Twitter mittlerweile entschuldigt. Das Team leiste in Pakistan als "Social-Media-Pionierarbeit". Man werde aber versuchen, solche "menschlichen Fehler" in Zukunft zu vermeiden.



Auf der offiziellen Facebook-Seite der Provinzregierung ist nur noch eine pannenfreie Version abrufbar:



(scl)