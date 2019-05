So gut photoshoppt eine künstliche Intelligenz

Künstliche Intelligenz wird zunehmend auch zur Generierung und Bearbeitung von Fotos verwendet. So erzeugt beispielsweise das Projekt This Person Does Not Exist realistische Bilder von Menschen, die im echten Leben gar nicht existieren. Ein neues Programm mit dem Namen SC-FEGAN ermöglicht es, bereits aufgenommene Fotos zu verändern.

Umfrage Nutzen Sie Photoshop? Ja, ich bin ein Profi.

Manchmal.

Nein, keine Ahnung wie das funktioniert.

Photoshop? Noch nie gehört. Ist das ein Laden?

Und dies hat ein bisschen etwas Magisches, denn man kann einfach Teile des Bildes ausradieren und schnell etwas darüberzeichnen. Aus den gemalten Skizzen errechnet die Software dann ziemlich realistische Ergebnisse. So kann man beispielsweise Menschen eine neue Frisur verpassen, ihre Gesichtsform verändern oder zeigen, was sich unter einer Sonnenbrille verstecken könnte.

Den Code zum Projekt finden Sie hier. Das Programm kann sowohl auf PCs als auch auf Macs ausgeführt werden, die Installation erfordert jedoch einige Grundkenntnisse im Bereich Informatik sowie etwas Vorbereitung.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(swe)