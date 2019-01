So stellen Sie Bilder wie ein Profi frei

Seien wir mal ehrlich: Wir würden eigentlich ganz gerne manche unsere Fotos wie ein Profi bearbeiten können – wenn es nicht so unglaublich mühsam wäre, sich in die Photoshop-Grundlagen der Bildbearbeitung einzulesen. Und selbst wenn man weiß, wie es gemacht wird, stehen zwischen dem gemachten und dem gewünschten Bild noch immer Dutzende Klicks mit viel Fingerspitzengefühl.

Ein kostenloses Programm, das nicht einmal installiert werden muss, sondern online genutzt wird, revolutioniert nun die Freistellung von Bildern. Freistellung heißt: Man entfernt den Hintergrund hinter einer oder mehrerer Personen, um die Abgebildeten auf weißen Hintergrund zu sehen oder im Nachhinein einen anderen Hintergrund einfügen zu können.

Kein Klick-Marathon mehr

Bisher musste man sich da durch Photoshop quälen, aber: Bei einer automatischen Konturerkennung ging bei unruhigen Hintergründen schnell etwas schief und die Freistellung lief ungenau ab. Wer die Kontur manuell anwählte, konnte sich dagegen auf einen minutenlangen Klick-Marathon einstellen. Damit ist nun zum Glück aber Schluss.

Dafür sorgt das Tool "remove.bg" einer Wiener Softwareschmiede. Das Programm findet sich online, ist kostenlos nutzbar und zeigt sich bei Tests unglaublich präzise bei Freistellungen. Das Beste: Es ist kinderleicht, egal ob man es am PC oder am Smartphone nutzt. Einfach auf https://www.remove.bg surfen, ein freizustellendes Foto auswählen und schon wirft das Tool in wenigen Sekunden das freigestellte Bild als png-Datei aus, die man herunterladen und speichern kann.

Grenzen gesetzt

Das Programm ist unglaublich praktisch, an ein teures Bildbearbeitungsprogramm kommt es aber nicht heran. Der Grund: Zwar funktioniert die Motiverkennung dank Künstlicher Intelligenz super, außer Personen erkennt das Programm aber noch keine Motive. Und selbst bei abgebildeten Personen passiert es gerne einmal, dass das Programm eine Fehlermeldung auswirft. Und: Ist man mit dem Ergebnis nicht ganz zufrieden, gibt es leider keine Nachbearbeitungsfuntion.



Das Originalfoto von Patrick Schwarzenegger und Abby Champion.

Für schnelle und saubere Ergebnisse reicht es aber in den meisten Fällen allemal. Wie die Entwickler angeben, hält sich der Dienst an die europäischen Datenschutzgesetze, nutzt keinerlei Datenverkauf oder -weitergabe und speichert Bilder nur für maximal eine Stunde temporär am Server im Zuge des Bearbeitungsprozesses.



Und hier das perfekt freigestellte Foto.

