So wirst du nervige iPhone-Apps für immer los

Für die einen sind sie ein Fluch, für die anderen ein Segen: die vorinstallierten Apps auf iOS, dem mobilen Betriebssystem von Apple. Wenn du auf deinem iPhone oder iPad mehr Ordnung schaffen möchtest, kannst du dies in kurzer Zeit und mit wenig Aufwand erreichen.

Umfrage Falls Sie sich ein neues iPhone kaufen – für welches entscheiden Sie sich? iPhone Xr

iPhone Xs

iPhone Xs Max

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

Ein älteres iPhone

Ich warte noch auf neue Modelle.

Ich bin zufrieden mit meinem aktuellen Gerät und brauche kein neues.

iPhone? Gehts noch! Ich nutze ein anders Betriebssystem und bin sehr zufrieden damit.

Bereits seit der iOS-Version 10 können Apple-eigene Apps wie der Kompass oder der Rechner vom Home-Bildschirm entfernt werden. Dafür musst du einfach länger auf die App drücken, bis das Symbol zu wackeln beginnt. Dann auf das kleine Kreuz tippen und das Löschen bestätigen.

Apps von der iCloud löschen

Manchmal tauchen gelöschte Apps nach einer Synchronisation aber plötzlich wieder auf. Damit dies nicht passiert, muss man diese auch in seinem iCloud-Konto deaktivieren. Gehe dazu in die Einstellungen auf dem Gerät und wähle deinen Nutzernamen an und tippe auf iCloud. Unter "Speicher verwalten" können die Backup-Einstellungen für das iPhone oder das iPad eingesehen werden.

Dort erscheint eine Liste mit Apps, deren Daten auf dem Apple-Server gesichert werden. Bei den Programmen, die du definitiv loswerden möchtest, musst du einfach den Schieber betätigen und die aufpoppende Meldung bestätigen oder auf Deaktivieren und löschen klicken.

Aus den Augen

Einige Apps sind wichtig für die gesamte Funktionalität des Geräts. Deshalb können diese nicht gelöscht werden. Unter anderem gehören dazu etwa die Kamera, das Telefon, die Uhr und der mobile Browser Safari. Das Entfernen ist zwar nicht möglich, diese Programme können aber versteckt werden.

Und das funktioniert so: Gehe bei den Einstellungen auf "Bildschirmzeit", drücke "Fortfahren" und bestätige, dass es sich um dein Gerät handelt. Aktiviere "Bildschirmzeit", wenn es nicht schon passiert ist. Dann gehst du auf "Beschränkungen" und schaltest dort den Schieber auf Grün. In "Erlaubte Apps" erscheint eine Liste mit Apps, die du deaktivieren kannst. Daraufhin sind die Symbole nicht mehr auf dem Home-Bilschirm zu sehen.

Kann etwas schiefgehen?

Mit der oben beschriebenen Vorgehensweise kann grundsätzlich nichts Übles passieren. Zwei Dinge gibt es jedoch zu bedenken: Einerseits ist die Funktionalität einer Apps nach dem Löschen nirgends mehr verfügbar. Wenn man also beispielsweise die Aktien-App löscht, können die Informationen auch nicht mehr im Kontrollzentrum eingesehen werden. Andererseits werden mit dem Löschen der App und dem deaktivieren des Backups auf der iCloud auch sämtliche Daten entfernt, die sich in der App befanden.

Falls du eine App aus Versehen gelöscht hast oder diese zu einem späteren Zeitpunkt wieder benötigst, kannst du diese jederzeit wieder aus dem App Store herunterladen. Und auch wenn du eine App bereits gekauft und wieder gelöscht hast, kann diese jederzeit kostenlos wieder installiert werden. Das Prozedere gilt ebenfalls für Apple-eigene Apps wie Aktien.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(swe)