Die perfekte Partybox für den Grillabend gewinnen

Wer beim Grillen oder Campen seine Lieblingsmusik genießen möchte, ist mit dem kabellosen Lautsprecher GTK-PG10 von Sony perfekt beraten. Er versorgt sein Umfeld mit der nötigen Portion Extra Bass und verteilt den Sound dank "Outdoor Party Mode" noch großflächiger.

Die Oberfläche des PG10 ist spritzwassergeschützt, mittels integriertem Tragegriff lässt er sich leicht transportieren. Einem Karaokeabend mit Freunden oder der Familie steht dank Mikrofon-Eingang nichts im Wege. Sound kann per Bluetooth oder USB-Medien eingespielt werden. Zudem ist ein FM-Tuner für den Radioempfang eingebaut. Und: Im Bedienfeld ist auch ein Becherhalter eingelassen.

Stundenlange Soundpower

Wer den PG10 nicht draußen sondern drinnen verwenden will, kann ihn einfach zusammenklappen und platzsparend in der Wohnung nutzen. Der digitale Signalprozessor passt die Audioeinstellungen dabei automatisch so an, dass eine optimale Leistung erreicht wird. Der integrierte Akku bietet eine durchschnittliche Wiedergabezeit von bis zu 13 Stunden bei gewöhnlicher Nutzung.

Das Gewinnspiel ist aktiv bis 28. Juli, 23:59 Uhr. Der Gewinner wird per Mail verständigt. Barauszahlung und Rechtsweg sind ausgeschlossen.

(rfi)