Und wann wird die Kamera dich erkennen?

Eigentlich wollte Herr Ao in China nur ein Konzert besuchen. Doch auf einmal verhaftet ihn die Polizei. Der Grund: Ao war ein gesuchter Verbrecher. Gelungen ist der Polizei diese Festnahme dank Gesichtserkennungssoftware.

Gesichtserkennung



Mit Hilfe von künstlicher Intelligenz und Algorithmen sind Kameras heute imstande, Gesichter von Personen nicht nur zu erkennen, sondern auch zu identifizieren. Es handelt sich bei der Gesichtserkennung um ein biometrisches Verfahren, dass in verschiedenen Bereichen eingesetzt wird. So etwa in der Sicherheit, der Kriminalistik oder in der Forensik. Praktische Anwendungen findet die Gesichtserkennung bei Zutrittskontrollen (Gebäuden, Geräten) oder aber auch Grenzkontrollen. Wie aber solche Bild-Datenbanken, mit denen die Kameras Fotos von Person abgleichen, zustande kommen, ist umstritten.