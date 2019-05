Und welcher Profilbild-Typ bist du?

Das Möchtegern-Model

"Mit dem Profilbild betonen wir einen ausgewählten Teil unserer Identität", sagt Social-Media-Experte Philippe Wampfler. Man versuche sich so zu präsentieren, wie man wahrgenommen werden wolle. Es gehe darum, zu zeigen: "Schau, das bin ich, und du kannst mir vertrauen." Wähle man etwa ein Bild einer politischen Kampagne aus, sei das Profilbild auch eine Möglichkeit, ein politisches Statement zu setzen. Darüber hinaus könne eine junge Frau etwa per Foto mit ihrem Freund Grenzen setzen: "Sie drückt dann aus, dass sie bereits vergeben ist."

Diese Augen, dieser Schmollmund, diese Beine: Das Möchtegern-Model präsentiert sich stets verführerisch im besten Licht – ohne Pickel, ohne Augenringe, ohne Höckernase – und verursacht bei seinen Mitmenschen entweder Lacher oder Neid-Attacken. Danke, Filter. Danke, Schönheits-Apps.

Der Muskelprotz

Wow, dieses Sixpack und diese Oberarme! Der Muskelprotz präsentiert sich gern im Fitnessstudio beim Hanteln-Heben oder mit verschränkten Armen. So wirken nämlich auch Fettpölsterchen wie Muskelmasse. Wirkt im Exzess etwas oberflächlich.

Der "Ich komme so gut bei Frauen an"-Typ

Links und rechts von hübschen Blondinen flankiert: Dieser Typ präsentiert gern Fotos von der letzten Partynacht, die ihn in attraktiver Begleitung zeigen. Damit erhofft er sich wohl, dass sein Marktwert in der Partnerbörse steigt.

Der Tierfreund

Der Hund im Schnee und die Katze in der Abendsonne: Katzenfrauen und Hundenarren zeigen sich gern mit ihren Haustieren oder diese allein. Mit dem Jö-Effekt punkten insbesondere Männer bei Frauen, die glauben, die weiche Seite beim Gegenüber erkannt zu haben.

Der Sportler

Beim Biken, Boarden oder Hard-Core-Wandern: Der Sportler will uns mit seinem Profilbild mitteilen, wie groß seine Leistungsfähigkeit und sein Durchhaltewille sind.

Der "Mich gibt es nur im Doppelpack"-Typ

Du und ich am Strand, du und ich auf dem Bett, du und ich im Winter: Es scheint, als würde dieser Typ keine Gelegenheit auslassen, um einen neuen Pärchen-Schnappschuss zu präsentieren und so allen zu zeigen: "Schau mal, wir gehören zusammen. Sind wir nicht süß?"

Der "Beste Freunde für immer"-Typ

Ein Foto aus dem letzten gemeinsamen Urlaub, eine fette Umarmung am Silvesterabend oder eine Erinnerung an den gemeinsam durchgeschwitzten 5-Kilometer-Lauf: Beste Freundinnen zeigen gerne, wie sehr sie sich mögen. Männliche beste Freunde verzichten eher auf solche Profilbilder.

Der Reisefan

Er war schon bei den Eingeborenen im Amazonas, fuhr mit dem Fahrrad durch Zentralasien oder mit dem VW durch Südamerika: Der Reisefan-Typ zeigt seinen Freunden gern, wo er auf dieser Welt schon überall war und wie offen er gegenüber fremden Kulturen ist.

Die Feministin

Am Tag der Frau gibts ein Selfie mit rosa Strickmütze und auch sonst lässt sie keine Gelegenheit aus, daran zu erinnern, dass unsere Welt noch immer von Männern dominiert wird.

Der Tiefsinnige

Ein Zitat des Lieblingsautors, das dazu aufruft, das Leben intensiv und immer zu genießen, oder abstrakte Malerei, die alles zeigt außer die sichtbare Wirklichkeit: Dieser Typ schwelgt gern in Gedanken und teilt diese noch lieber mit seinen Whatsapp-Freunden.

Die junge Mami

Das Baby im Schnee, das Baby beim Kuchenessen, das Baby im neuen Strampler von Petit Bateau: Die junge Mami lässt keine Gelegenheit aus, seinen Nachwuchs der ganzen Welt zu präsentieren. Nicht selten gehört die Mami auch zum Typ "Ich habe jeden Tag ein neues Profilbild".

Die alte Mami

Sie zeigt die herzigen Enkelkinder, die erwachsenen Kinder auf Weltreise, alte Kinderzeichnungen, Landschaftsaufnahmen oder Urlaubsschnappschüsse. Selfies postet die alte Mami eher selten.

Die Hausfrau

Ab dem 1. Dezember zieren die perfekten Weihnachtsguetsli – mindestens zehn verschiedene Sorten – das Whatsapp-Profil der Hausfrau. Anfang Januar werden sie durch den selbst gebackenen Dreikönigskuchen ersetzt. Ab März zeigt sie die selbst bemalten Eier. Im Sommer folgen die Rosen aus dem eigenen Garten oder der saftige Sonntagsbraten.

Der Papi

Der Papi ist mit Babyfotos zurückhaltender als die junge Mami. Dafür präsentiert er stolz sein neues Motorrad (symbolisiert Stärke) oder seinen Super-Grill (symbolisiert Männlichkeit). Er will zeigen, dass er trotz Windelbergen noch voll im Leben steht. Ältere Papis verzichten leider oft auf Profilbilder.

Der Kreative

Er zeigt Bilder, bei denen man nicht erkennt, was sie genau darstellen sollen. Etwa eine Baumkrone bei Nacht in Straßenlicht getaucht. Hauptsache, es ist speziell. Mit solchen Bildern will der kreative Hipster der Welt zeigen, wie originell er ist und sich durch Anti-Mainstream auszeichnet.

Der mit den Kindheitsbildern

Dieser Typ besitzt entweder keine aktuellen Fotos von sich selber oder findet diese zu wenig ansehnlich. Oder aber er will (ähnlich wie der Tierfreund) beim anderen Geschlecht mit dem Jö-Effekt Eindruck schinden.

Der "Ich liebe meinen Job"-Typ

Er zeigt sich gern mit ernstem Gesichtsausdruck, geschniegelt im Anzug, im Arztkittel oder bei einem aufregenden Außeneinsatz. Damit will er zeigen, wie erfolgreich er in seinem geliebten Beruf ist und was für eine spannende Persönlichkeit er ist.

Der "Ich traue dem Internet nicht, deshalb zeige ich die Berge"-Typ

Sein Profilbild zieren Berge, Seen oder Bäume. Er befürchtet, dass die NSA und die USA ihn überwachen, und verzichtet deshalb auf Bilder von sich selber.

Der "Ich habe doch kein Profilbild"-Typ

Dieser Typ verzichtet entweder aus pragmatischen Gründen auf ein Foto ("Es interessiert kein Schwein, wie ich aussehe"). Oder er hat panische Angst davor, dass der amerikanische Geheimdienst bald vor seiner Tür steht.

Der permanente Whatsapp-Bild-Wechsler

Sein Leben ist wahnsinnig spannend oder vielleicht doch todlangweilig? Auf jeden Fall hat dieser Typ Zeit und Energie, um sein Profilbild jeden Tag zu wechseln. Selfies, Strandbilder, BFFs für immer: Bei der Bandbreite seiner Profilbilder kennt dieser Typ keine Grenzen.

Der "Ich habe immer dasselbe Bild, seit ich Whatsapp habe"-Typ

Aaaah ... langweilig! Seit zehn Jahren ziert das gleiche Strandbild sein Profil. Häufig handelt es sich dabei um männliche Whatsapp-Nutzer, die keinen Nutzen hinter der ewigen Wechslerei sehen und denen das Wort Selfie völlig fremd ist.

