"Drei"-Kunden bekamen plötzlich andere Nummer

"Wie kann es sein, dass Drei einfach ohne Auftrag und ohne vorherige Ankündigung meine Rufnummer ändert? Plötzlich ist da (seit Sonntag!) eine neue Mobilnummer, und meine bisherige Geschäftsnummer funktioniert nicht mehr", regt sich Lucia K. wie viele andere heimische Handynutzer derzeit beim Mobilfunkanbieter "Drei" auf.

Umfrage Wollen Sie sich demnächst ein neues Smartphone zulegen? Ja, bei mir steht bald ein Kauf an.

Nein, meines ist noch halbwegs neu.

Ich schlage nur zu, wenn das Angebot toll ist.

Ich habe und brauche kein Smartphone.

Was ist passiert? Am Wochenende erhielten Nutzer, laut "futurezone" Hunderte, eine SMS mit der Information, dass ihre Rufnummer geändert wurde. Konkret soll es um jene Nutzer gehen, die noch über die Orange/One-Vorwahl 0699 verfügen. Ihre Vorwahl wurde auf die Drei-Vorwahl 0660 geändert. Drei selbst spricht von "einer geringen Anzahl an Rufnummern".

"Schnellstmöglich"

Die Folge: Die Betroffenen waren für Anrufer nicht mehr erreichbar, wenn diese nicht die neue Vorwahl benutzten. Drei erklärt dies mit einer "Fehl-Portierung". Die fehlerhafte Änderung sei nach wie vor aufrecht: "Wir setzen gerade alles daran, dass die Rufnummern schnellstmöglich wieder zu uns zurück-portiert werden", hieß es in einer Entschuldigung.

Betroffene Nutzer müssen abwarten. Wenn sie wieder unter ihrer herkömmlichen 0699-Rufnummer erreichbar sind, werden sie vom Mobilfunkbetreiber per SMS darüber informiert.

Bei vielen Nutzern ist der Ärger groß: "Technische Probleme können überall auftreten, aber wie damit umgegangen wird ist eine andere Sache. Am Sonntag in den Morgenstunden wird unmittelbar vor einer Veranstaltung mit 30.000 Teilnehmern eine zentrale Telefonnummer der notfallmedizinischen Versorgung geändert und man sieht dies anhand eines durch Zufall gelesenen Emails. ... Selbst mehr als 24 Stunden später keinerlei Reaktion und die versprochenen Rückrufe blieben alle aus. Unfassbarer Dilettantismus gepaart mit Überheblichkeit", klagt Christoph S.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(rfi)