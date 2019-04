Was ist das Zylinder-Ding an meinem Ladekabel?

Elektronische Geräte, vor allem Notebooks, weisen das zylinderförmige Objekt am Ladekabel auf. Dabei handelt es sich keineswegs um ein reines Design-Merkmal, die Ummantelung des Kabels erfüllt einen besonderen Zweck.

Wellen

Notebooks und Laptops erzeugen im Betrieb elektromagnetische Wellen. Durch das Ladekabel werden diese Wellen verstärkt und abgegeben. Arbeitet etwa ein kabelloses Netzwerk oder ein anderes Gerät mit derselben Frequenz, sorgt das für Störungen.

Verhindert

Der Zylinder am Ladekabel verhindert das. Es handelt sich um einen ummantelten Ferritkern, um den die Leitung in Form einer Spule geht. Durch die so entstehende Induktivität des Aufbaus werden Schwingungen abgeschwächt und Störungen verhindert. Wie genau, das sehen Sie im Video oben!

